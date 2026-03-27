◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２７日、美浦トレセン昨年のＣＢＣ賞勝ち馬のインビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）は、７枠１５番に決まった。伊藤大調教師は「枠はどこでも大丈夫でしたし、ＣＢＣ賞では１７番枠でもやっていますしね」と外めの枠も、意に介さない様子だった。２７日は森林馬道で運動し「雰囲気は変わりません」と納得。展開面に関