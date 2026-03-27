俳優の梅沢富美男（７５）が披露した３種類のメガネ姿が注目を集めている。梅沢は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「収録で一緒だった数原龍友くんに素敵な眼鏡を頂きました！眼鏡好きでオリジナルを作ってるんだって」とつづると、６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の数原龍友からプレゼントしてもらったという３種類のメガネ・サングラス姿を公開。そして、「どれが一番似合いますか？」