自転車ＢＭＸフリースタイル・パークで２０２１年東京、２４年パリ五輪代表の中村輪夢（りむ、ウイングアーク１ｓｔ）は２６日、都内で会見し、モスバーガーを展開するモスフードサービスとチャレンジパートナー契約を結んだことを発表した。中村は「今回お話をいただいて本当にうれしかったです」と喜びを語り「こういう時はこのお店、という感じでいろいろな店舗に行きます。ルーティンですね」と、普段からモスバーガーに通