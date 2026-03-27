お菓子作り初心者におすすめ！ 子どもと一緒に家で楽しめることといえば、お菓子作り。いきなり大きなケーキはちょっとハードルが高いですが、初心者でも作りやすいのが「カップケーキ」です。香りがたまらないバナナケーキから、ふわふわのシフォンケーキまでバリエーションも豊富。毎日違った味で作っても飽きませんよ〜！ チーズケーキシフォンケーキリンゴマフィンバナナケーキ 子どものおやつにぴったりのカップケーキ。10