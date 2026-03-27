中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月27日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は26日の記者会見で、米国が中国に対し、ホルムズ海峡へ艦船を派遣して護衛に当たるよう要請していることについて、危機解決の鍵は即時停戦と対話、交渉であると表明した。蔣氏は次のように述べた。ホルムズ海峡と周辺海域で緊張が高まり、国際的な貨物・エネルギー輸送ルートに影響を及ぼし、地