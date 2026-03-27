ホワイトソックスの村上宗隆選手が、日本時間27日に行われたブリュワーズとの開幕戦にスタメン出場。第4打席では早速ホームランも放ち“テクノカット”を回避しました。今季メジャー1年目を迎えている村上選手。開幕戦には「6番・ファースト」で先発起用され、メジャーデビューを果たしました。第2打席までは連続四球となり、第3打席ではゴロに打ち取られるも、第4打席では豪快な一発。ライトスタンド上段の前面看板に直撃するホー