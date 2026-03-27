まずは、NASA（アメリカ航空宇宙局）が2026年3月2日に公開した2枚の画像をご覧ください。一方は地球、もう一方は火星の地表を宇宙から捉えた画像です。よく似た風景が広がっていますが、どちらが地球でどちらが火星か、見分けられますか？（※画像に記された地域名やキャプションは一旦見ないで考えてみましょう！）【▲ 地球観測衛星「Landsat 8（ランドサット8号）」が観測したサンフランシスコ火山帯（Credit: NASA）】【▲ 火