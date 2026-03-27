7人組グローバルHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）の初冠番組となる全8話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』が、ABEMAにて2026年4月1日（水）夜9時より、独占無料配信される。【映像】注目のHIPHOPガールズグループ・H//PE PrincessH//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した7人組グループです。 2026年上半期のデビューを前に、岩田剛典（三代目 J S