ジオスターが後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２７６億円から２８７億円（前期比０．６％増）へ、営業利益を１５億４０００万円から１９億６０００万円（同２６．４％増）へ、純利益を１４億４０００万円から１７億６０００万円（同２．１倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６円から８円（年１２円）へ引き上げたことが好感されている。 セグ