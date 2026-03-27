ＥＮＥＣＨＡＮＧＥが後場に入り急上昇している。正午ごろに、２６年３月期の連結業績予想の再上方修正を発表したことが好感されている。売上高を従来予想の６０億円から６５億８０００万円へ、調整後ＥＢＩＴＤＡを３億５０００万～４億５０００万円から６億７０００万円へ上方修正した。 電力切り替えに係る進捗が順調であることに加えて、一部のＳａａＳ・システム開発案件の履行義務の提供が完了した案件が集中し