午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８５、値下がり銘柄数は３５４、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、情報・通信、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、不動産など。 出所：MINKABU PRESS