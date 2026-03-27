豚肉とにんじんのチャンプルー【画像で見る】塩もみにんじんで作る「豚肉とにんじんのチャンプルー」野菜の皮をむいて切るのはピーラーを使っても洗い物が増えるし、意外と時間もかかる作業。まとめてにんじんの下ごしらえをしておけば、当日さっと使えて洗い物も少なく済みます。冷蔵庫で数日間保管できる塩もみにんじんの作り方と、塩もみにんじんを使ったレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん