「手羽中と大根のオイスターソース照り煮」【画像で見る】事前のレンチンで当日約12分で作れる「手羽中と大根のオイスターソース照り煮」煮物やスープは忙しい日には時間がなくて作りづらい…。事前に加熱しておくレンチン大根なら時短で大根のレシピも作れます。大根を1/2本分まとめて下ごしらえしたら、冷蔵室で3〜4日保存可能。レンチン大根を活用した照り煮のレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえ