ビックカメラは3月27日から、豊島区内にキャンパスを構える大学の学生を対象に、通常ポイントに加えて3％ポイントがアップする「学生証提示でポイントアップキャンペーン」を実施している。終了日は未定で、決定次第キャンペーンページで告知する。●対象大学であれば豊島区外キャンパスでも対象キャンペーンの対象大学は以下の通り。立教大学、学習院大学、帝京平成大学、東京国際大学、大正大学、東京福祉大学、女子栄養大学