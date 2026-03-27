バイエルン・ミュンヘンの名誉会長であるウリ・ヘーネス氏が、マイケル・オリーセを巡る移籍の噂について言及した。クラブの専門サイト『FCB INSIDE』が伝えている。2024年の夏にクリスタル・パレスからバイエルンに加入したオリーセは、１年目の昨季に公式戦55試合に出場し、20ゴール23アシストを記録するなど主力として活躍。今季もここまで39試合で16ゴール27アシストと確かな存在感を示している。欧州屈指のアタッカーに