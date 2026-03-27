Snow Manの佐久間大介と向井康二が、自身のInstagramで新曲「BANG!!」のMVオフショットを公開。華やかなスタイリングと、楽曲の世界観を感じさせる写真の数々が注目を集めている。 【写真＆動画】佐久間大介・向井康二・ラウール・渡辺翔太・阿部亮平・深澤辰哉「BANG!!」オフショット／Snow Man「BANG!!」MV ■佐久間大介、“サカモトデイズならでは”の衣装を披露 佐久間は「BANG!! off shot」と添えて複数枚の写真を投