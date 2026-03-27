アイ・アールジャパンホールディングス [東証Ｓ] が3月27日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。非開示だった26年3月期の業績予想は連結経常利益が前期比26.6％増の12.8億円に伸びる見通しと発表した。 業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は28円(前期は20円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年３月期の連結業績について、合理的な業