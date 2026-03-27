27日13時現在の日経平均株価は前日比152.07円（-0.28％）安の5万3451.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1185、値下がりは354、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は212.59円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が163.45円、ダイキン が37.77円、信越化 が17.72円、ファナック が15.88円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ