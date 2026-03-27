2026年3月26日、香港メディアの香港01は、マラソン男子日本記録保持者・大迫傑が中国・上海を訪れ、スポンサー活動を行ったことを報じた。記事は、大迫が26日早朝に上海・外灘（バンド）で朝ランを行い、居合わせた市民ランナーたちに目撃されたほか、スポーツウォッチブランド「COROS（カロス）」のファンミーティングに出席し、李寧（リーニン）の上海本部も訪問して中国のランナー毛金虎（マオ・ジンフー）と交流したことを紹介