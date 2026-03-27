タレントの薬丸裕英（60）が26日放送の日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後10・00）に出演。自宅のこだわりを明かした。自宅のこだわりを聞かれると、「家は暖炉ですかね」と明かした。スタジオでは薬丸の自宅の大きくおしゃれな暖炉の写真が公開された。薬丸は「凄くこだわって本物の煙突を作ってもらって暖炉を作ったんですけど、27年間1回も使ってない」と告白。スタジオからは「えー！」「もったいな