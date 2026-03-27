イラン情勢の緊迫化を受け、肥料の原料となる「尿素」の国際価格が高騰していて、農林水産省は今後の動きを注視しています。農業で使われる化学肥料は、窒素、リン酸、カリを重要成分とし、「三要素」と呼ばれています。このうち、植物の葉の成長を促す窒素について、原料となる「尿素」の中東での国際取引価格が、イラン情勢の悪化で、アメリカなどによる攻撃前に比べおよそ1.5倍に高騰しています。世界で流通する尿素は、およそ4