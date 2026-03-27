元光GENJIで俳優の大沢樹生（56）が25日、自身のインスタグラムを更新。「今日は娘の卒業式だった」「小学校卒業おめでとう」と祝福し、長女（12）との記念の親子ショットを公開した。【写真】「お父さまに似てらっしゃる」小学校を卒業した長女＆大沢樹生の2ショット「楽しんで充実した6年間の学校生活を送ってくれたようでなにより良かった」と父心たっぷりに記し、花開く桜の木を背景に撮影した2ショット写真をアップ。長女