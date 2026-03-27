熊本市出身、メジャーリーガー・ホワイトソックスの村上宗隆がメジャーデビュー戦で初本塁打を打ちました。今季からメジャーリーグに挑戦している九学出身でホワイトソックス所属の村上宗隆は、開幕戦で6番ファーストとして先発出場を果たしました。そして第4打席で、メジャーで自身初となるホームランを放ちました。打球はライトスタンド上部の看板を直撃。メジャ&#