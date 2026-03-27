タレントの熊切あさ美（45）が26日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演した。今回は、ALBA歯科の熊木淳雄理事長が登場し、出演者らの歯の状態をチェックすることに。熊切について熊木理事長は「これはちょっとまずくて。言っちゃっていいですか？右下に1本、左上に1本歯がない」と伝えた。これに熊切は「昔、通っていた歯医者さんが、抜かなくていい歯をたぶん抜い