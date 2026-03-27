４月から富士通陸上部に加入する選手の合同取材会が２７日、川崎市内で行われ、大学駅伝でしのぎを削った駒大の伊藤蒼唯、国学院大の上原琉翔（ともに４年）が実業団ランナーとしての抱負を語った。箱根駅伝で山下りの６区に３度出走し、１年目には区間賞でチームの３冠達成に大きく貢献した伊藤は、「新しいカテゴリーになって、そこでまた強い選手として注目されるようになっていきたい」と宣言した。今後のメイン種目につ