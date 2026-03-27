バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」は、『ウルトラマンメビウス』より「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.」(11,000円)の予約受付を2026年3月27日16時より開始する。2006年に放送し、今年20周年を迎える『ウルトラマンメビウス』から、変身アイテム「メビウスブレス」を、映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフ