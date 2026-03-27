リニア中央新幹線の静岡工区をめぐり、静岡県がJR東海に示していた課題に対する対策案がきのう、県の専門部会ですべて了承されたことを受け、金子国土交通大臣は「大きな節目を迎えたことは感慨深い」と述べ、早期着工に意欲を示しました。リニア中央新幹線の静岡工区をめぐっては、静岡県が28項目の課題を着工の前提条件として提示していました。きのう開かれた県の専門部会で、JR東海による対策案がすべて了承され、県とJR東海に