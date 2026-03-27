2025年12月、ミャンマーの首都ネピドーで総選挙の投票を終えたミンアウンフライン国軍総司令官（共同）【ネピドー共同】ミャンマーの国営紙は27日、軍政トップのミンアウンフライン国軍総司令官が近く退任すると伝えた。4月に誕生する親軍政権で自らが大統領に就任する意向を固めたとみられる。同紙は、26日に首都ネピドーで開かれた式典でソーウィン副総司令官が行ったスピーチの内容を紹介した。27日には国軍記念日の式典が