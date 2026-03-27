政府は、電気自動車（ＥＶ）などのエコカーへの補助金の算出基準を見直す方針を固めた。２０２６年度から、国産電池の調達やレアアース（希土類）の安定確保など、国内での持続的なエコカー普及に貢献するメーカーの車両への補助を手厚くする。経済安全保障を重視した評価制度とし、サプライチェーン（供給網）の強化を促す。見直されるのは国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（ＣＥＶ補助金）」で、４月１日以降の