昨秋スタートしたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が27日、最終回を迎え、ドラマの舞台となったNHK松江放送局で「最終回を見る会」が開かれ、ヘブンの教え子である錦織丈を演じた杉田雷麟（すぎた・らいる、23）らが出席した。会には、小泉八雲のひ孫で小泉八雲記念館館長の小泉凡さんもゲスト登壇し、ファン約70人が来場した。2人のコメントは以下の通り。杉田雷麟最終回を島根のみなさんと一緒に見て、短い15分の間に笑って、泣