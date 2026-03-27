◇ナ・リーグカージナルス9-7レイズ（2026年3月26日セントルイス）カージナルスの大型新人、JJ・ウェザーホルト内野手（23）が本拠地でのレイズとの開幕戦でメジャー初安打初本塁打となる一発を放つなど攻守でチームの勝利に貢献した。ウェザーホルトは2024年のMLBドラフト1巡目（全体7位）でカージナルスから指名されたトッププロスペクト。昨季は2A、3Aで合わせて109試合に出場し、打率・306、17本塁打、59打点を記録