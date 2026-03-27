TWICE（トゥワイス）の台湾公演が、3日間で全席完売の12万人を集めて終了した。20日から3日間、台北ドームでワールドツアー「THIS IS FOR」の一環としてコンサートを開催した。今回のツアーは、360度開放ステージで、四方からの視線にも熱いステージを披露した。台北ドーム初公演で、台北市内もTWICE歓迎一色だった。ツアーMD商品やフォトゾーンが設置されたポップアップストアがオープンし、ドアや床までTWICEで覆われたテーマ電