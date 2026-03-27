三菱UFJ銀行は3月24日、AIネイティブでデジタルベースの資産形成サービスを提供する新会社の立ち上げを決定したと発表した。三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)傘下の三菱UFJ eスマート証券とウェルスナビを2027年度中に経営統合し、今後開設予定のデジタルバンクとあわせて、「スマートフォン1つで完結する金融サービス」を提供する。経営統合に先立ち、2026年第1四半期をめどに、両社を束ねる中間持株会社を設立する予定だ。