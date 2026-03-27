リクルートが発行する旅行情報誌『北海道じゃらん』は、2026年4月号(3月20日発行)にて、北海道の「道の駅ランキング2026」を発表した。ランキングは、同誌2026年1月号で読者から募集した「道の駅満足度アンケート」813件の回答に基づき作成された。『北海道じゃらん』北海道・道の駅ランキング20261位には音更町の「道の駅 おとふけ」が選ばれた。「なつぞらのふる里」の愛称で親しまれ、今年で2連覇を達成。2025年度は来館者が150