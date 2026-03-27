ニューウェルブランズ・ジャパンは、フランスの高級筆記具ブランド「ウォーターマン」から新コレクション「インプレッション」を発売。あわせて実施した調査から、「第一印象」と「手書き」の関係性が見えてきた。新生活や新しい環境において、「第一印象」がその後の関係づくりに影響すると感じている人は7割を超える。一方で、自分らしく振る舞えない、気持ちや考えがまとまらないといった状態が、印象に影響したと感じる人も多