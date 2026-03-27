【SQUARE ENIX POP UP STORE】 開催期間：4月17日～5月10日 場所：池袋PARCO 本館 地下2階 SPOT（東京都豊島区南池袋1-28-2） 営業時間： 11時～21時 スクウェア・エニックスは、ポップアップショップ「SQUARE ENIX POP UP STORE」を、池袋PARCO 本館 地下2階 SPOTにて4月17日より5月10日まで開催する。 本ポップアップショップでは、「ドラゴンクエ