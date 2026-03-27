Image: Raymond Wong / Gizmodo US AIアシスタントとして役に立つわけでもなく、目覚まし時計として便利というわけでもない、ただのうるさい花。だが、それがいい。3月、任天堂の「おしゃべりフラワー」が4,500円で全世界で発売。「お値ごろだしかわいいし、でもこれ必要なやつ？」とちょっと気になる存在ではありますよね。この花が、スマホやらAIやらのテクノロジー中毒な我々の「解毒剤」