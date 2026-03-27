フェザー安全剃刀は3月25日、VIOケアに関する調査の結果を発表した。調査は2025年8月29日〜2025年9月5日、18〜44歳の女性5,988人を対象にインターネットで行われた。○現在のVIOの状態と理想の状態18〜44歳の女性に対し、現在のVIOの状態と理想の状態を尋ねたところ、約48.6%が現在は「何もしていない」と回答している。しかし、「何もしていない」ことを理想の状態と回答した人は約33.4%にとどまっており、約15%の女性が「本当は