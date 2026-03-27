ミラノ五輪金のアリサ・リウが肩出しドレスで登場フィギュアスケートの世界選手権がチェコ・プラハで開催中だ。ここに姿を見せなかった五輪金メダリストの近況に、海外のファンが「痺れるくらい美しい」「プリンセスね」と驚きの声を上げている。黒い肩出しドレスで微笑んだ。米誌「バラエティ」が公式Xに投稿したのは、アリサ・リウ（米国）の姿だ。特徴的な、金と黒が年輪のように重なったロングヘアもそのままだ。2月のミ