親はいつまでも元気--。そう心のどこかで信じている私たちは、日々の何気ないやり取りを当たり前のように流してしまいがちです。しかし、記憶の輪郭も時の流れとともに少しずつぼやけていくもの。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 遺品整理で見つけた母の愛 昨年、母が急逝しました。悲しみと混乱の中で、葬儀やさまざまな手続きを終え、最近になってようやく母のいない日常に向き合えるようになってきたところです