2026年春、藤本美貴さんセレクションアイテムが、【FREAK'S STORE】に登場します。おしゃれで、かっこいいママのアイコン・藤本美貴さんのセンスと思いが詰まったファッションアイテムとは！？ 気になるラインナップをご紹介。今回の商品に込めた藤本さんのリアルなメッセージもインタビュー！ おしゃれ × タイパ！ 今回のセレクションアイテムのテーマは、『おしゃれだけどタイパ』。セットアップアイテム