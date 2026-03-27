東武トップツアーズは、同社が取り扱っていた同志社国際高校（京都府）の沖縄県での研修旅行中、2026年3月16日に発生した船転覆・死亡事故をめぐる謝罪文の中で、事故のあった船舶乗船プログラムは「学校様が直接選定・手配された」とした。同志社国際高校では過去にも同様のプログラムが行われていたが、東武トップツアーズは取材に、運航団体と「直接のやり取りはございません」とした。辺野古での船舶乗船は「学校様が直接選定