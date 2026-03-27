第98回選抜高校野球第98回選抜高校野球（甲子園）は27日、準々決勝第2試合で智弁学園（奈良）と花咲徳栄（埼玉）が対戦した。初回に花咲徳栄が6点、2回にも2点を奪い8点リードするも、智弁学園が反撃。5回裏に逆転する予想外の展開になっている。花咲徳栄は初回、4本の適時打などで一挙6点。2回にも2点を追加し、8-0と大量リードを奪った。智弁学園は2回裏に1点を返すと、3回に3点、4回に2点とみるみるうちに2点差に迫った。5