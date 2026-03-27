ソングライターのチップ・テイラーさんが死去した。89歳だった。時代を代表するトロッグスのヒット曲「恋はワイルド・シング」の作詞、作曲をしたことでも知られるテイラーさんが、ホスピスで23日に他界したことを長年の友人であるソングライターのビリー・ヴェラがSNSで伝えた。 【写真】長年の関係が伝わる2人亡くなったチップ・テイラーさんと 映画「帰郷」(1978年)でアカデミ