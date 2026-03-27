大友花恋、船津稜雅 大友花恋、船津稜雅（超特急・リョウガ）が27日、都内で行われた、TOKYO MX・新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の制作発表会見に登壇した。本作で主演・松嶋琴音役を務める大友花恋、そして琴音が恋する上司・清水将貴役を船津稜雅が務める。さらに大友演じる琴音の史上最強のライバルとなる“上級あざかわ女子”佐原なず奈を演じるのは桜井玲香だ。松嶋を演じるために大友は「原作の