静岡県内で水道メーターの盗難が相次ぐ中、新たに三島市と裾野市も集合住宅などで水道メーターが盗まれたと発表しました。三島市によりますと、3月18日以降、市営柳郷地住宅や県営やまがみ団地、県営三島南住宅などで、計81個の水道メーターがなくなっていたということです。被害額は約18万円で、三島市は25日に警察へ被害届を提出し自治会などに注意喚起を行っています。一方、裾野市は、市