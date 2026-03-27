世界最大のトカゲ「コモドドラゴン」を静岡・河津町の動物園が受け入れることになり26日、園長が知事に報告しました。26日、河津町の体感型動物園iZooの白輪剛史園長らが県庁を訪れ、鈴木知事に「コモドドラゴン」の受け入れが実現したことを説明しました。コモドドラゴンは最大で体長3メートル、体重100キロを超える世界最大のトカゲで、国内で飼育されているのは名古屋市の東山動物園の1頭だけです。コモドドラゴンはイン