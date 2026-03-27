◆センバツ第９日▽準々決勝中京大中京２−１八戸学院光星（２７日・甲子園）中京大中京の右腕・安藤歩叶（あると、３年）が先発し、７回を１失点（自責０）の好投を見せた。八戸学院光星を破り、５年ぶり１５度目の４強入りを一番乗りで決めた。３回１死、八戸学院光星・新谷翔磨（３年）に右翼線三塁打を打たれ、安藤はピンチを背負った。続く４番の北口晃大（３年）にはスライダーで、５番の新谷契夏（３年）はスプリッ