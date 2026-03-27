富士通陸上競技部は２７日、神奈川・川崎市の富士通株式会社で２０２６年度新加入選手の合同取材会を開催し、男子長距離ブロックからは国学院大出身の上原琉翔と駒大出身の伊藤蒼唯が出席。新しい真っ赤なジャージーに袖を通した上原は「新鮮な感じがあります。これから社会人になって戦っていくんだなっていう新たな気持ち」と胸を躍らせた。国学院大出身の上原は１年時の箱根駅伝から学生３大駅伝に参戦。昨年は国学院大の主