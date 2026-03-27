Ｊ２磐田は２７日、Ｕー２１日本代表の法大３年生、ＭＦ小池直矢（２１）の来シーズンからの加入が内定したと発表した。クラブは「高い攻撃スキルを備え、縦への推進力を武器に局面を打開するアタッカー。チャンスメイクにとどまらず、左右両足から放つ鋭いシュートと、滞空時間の長さを活かした高い打点のヘディングで得点を重ねる。その突破力と決定力は、ジュビロ磐田の攻撃に新たな選択肢と厚みをもたらす存在となる」と期待